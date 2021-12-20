"Тима, Айсулу, Диана были здесь": в Минэкологии высказались о поврежденных вандалами елях на озере Каинды

Испорченная вандалами ель. Кадр из видео: facebook.com/Kolsailakes

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали факт вандализма на озере Каинды, о котором стало известно в субботу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили в ведомстве, в государственном национальном природном парке Көлсай көлдері на озере Каинды посетителями были повреждены реликтовые ели, которые являются украшением и памятником природы озера.

На сегодняшний день ситуация взята на контроль администрацией национального парка и ведутся восстановительные работы, сообщили в министерстве.

Также там отметили, что на территории озера Каинды имеются предупреждающие надписи, запрещающие выход на лед, а само озеро огорожено ограничительными лентами.

Министерство считает в целях недопущения подобного случая необходимым принять меры по усовершенствованию экообразования в школах и вузах страны.

Как мы сообщали ранее, неизвестные исписали своими именами деревья на озере Каинды. Поврежденные ели сняли на видео, которое опубликовали в соцсетях.

На публикацию отреагировали в администрации национального парка "Кольсайские озера".

"Наш парк, так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды – варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства!" - говорится в заявлении Нацпарка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947611-tima-aysulu-diana-byli-zdes-v-minekologii-vyskazalis-o-povrezhdennyh-vandalami-elyah-na-ozere-kaindy/