Неизвестные исписали своими именами деревья на озере Каинды (видео)

Дерево на озере Каинды. Кадр из видео: facebook.com/Kolsailakes

В Сети появилось видео, снятое на озере Каинды. Там неизвестные исписали своими именами местные деревья, передает NUR.KZ.

Видео с испорченными деревьями опубликовано на странице "Казахстанского Альпийского Клуба" в Instagram.

В описании говорится, что в последнее время к озеру стало приезжать гораздо больше людей, однако именно это видео повергло в шок всех неравнодушных любителей природы.

"Проще, наверное, закрыть парк, чем потерять многовековые ели, которые на протяжении десятков лет стремятся ввысь из самого сердца озера. Именно этими елями и привлекает озеро всех туристов со всего мира.

Неуважаемые Мадина, Фаина, Манара, Тима, Айсулу и Диана, есть другие способы вписать свои имена в историю!" - сказано в посте.

На публикацию отреагировали в администрации национального парка "Кольсайские озера".

"Наш парк, так же как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды – варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства!" - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Нацпарка.

Сообщается, что ситуация взята на контроль руководством и администрацией парка.

"Мы очень сожалеем, что упустили и проглядели этот неприятный момент хулиганства. Но, друзья, здесь мы видим желание и реализованное намерение разрушения, вредительства и хамства.

Везде на территории Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи, озеро огорожено лентами.

И все эти меры никак не останавливают отдельных несознательных граждан, стремящихся к сиюминутным селфи или же идущих на поводу своей прихоти запечатлеть "на века" имена на величественных деревьях", - заявили в парке.

В администрации парка отметили, что не могут приставить к каждому посетителю "надсмотрщика", однако надеются на то, что в скором времени казахстанцы поймут, что нельзя "пилить сук, на котором сидишь".

"Ответственность за природу, родину, экологию и так далее лежит, прежде всего, на нас самих, и плохо мы делаем тоже лишь самим себе!" - резюмировали в Нацпарке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947348-neizvestnye-ispisali-svoimi-imenami-derevya-na-ozere-kaindy-video/