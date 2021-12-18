Движение по проспекту Рыскулова изменится из-за новой развязки в Алматы

Развязка Рыскулова-Емцова. Фото: акимат Алматы

В Алматы из-за недавно открытой развязки с 19 декабря изменится движение по проспекту Рыскулова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении пр. Рыскулова с ул. Емцова 19 декабря будет закрыто сквозное движение по ул. Немировича-Данченко через пр. Рыскулова.

Проезд будет осуществляться путем разворота на ул. Кудерина и на ул. Емцова", - говорится в сообщении акимата.

Кроме того, будут закрыты развороты по пр. Рыскулова при движении на восток перед ул. Емцова.

При этом, в акимате отметили, что в связи с открытием пробивки пр. Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка пр. Абая и ул. Момышулы.

"Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо, соответственно", - заявили в акимате.

Напомним, движение по развязке на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова было открыто 14 декабря. Старт движению дал аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда.

Протяженность эстакады через пр. Рыскулова составляет 186 метров, что позволило увеличить пропускную способность по ул. Емцова до 40 тысяч автомобилей в сутки, а по Рыскулова - до 80 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947352-dvizhenie-po-prospektu-ryskulova-izmenilos-iz-za-novoy-razvyazki-v-almaty/