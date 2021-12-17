В аэропорту Нур-Султана устроили проверку

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В столичном аэропорту провели проверку по авиационной безопасности. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

"Служба авиационной безопасности Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев с соответствующими государственными органами проводила плановую проверку по авиационной безопасности столичной воздушной гавани", – сообщил пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Отмечается, что во время плановых мероприятий по авиационной безопасности пассажиров не эвакуировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947256-v-aeroportu-nur-sultana-proveli-proverku/