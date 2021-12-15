На червей в каше пожаловались воспитательницы одного из детсадов в Туркестанской области

Работницы детского сада. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Червей обнаружили в еде в одном из государственных детсадов Ордабасинского района. Родители потребовали наказать виновных. Работники учреждения пожаловались и на другие проблемы.

Кашу с червями обнаружили воспитатели детского сада, сообщили корреспонденты Первого канала "Евразия". Работники заявили, что сразу же обратились к руководителю учреждения с жалобой, после чего завтрак заменили.

Также женщины сообщили о произошедшем в санитарные службы района и отдел образования, отметили корреспонденты.

Помощница воспитателя Салтанат Жумабекова сообщила, что сотрудники санитарной службы посетили детсад.

"К нам пришли результаты. На счет этих червей ничего сказано не было", - заявила она.

По словам помощницы воспитателя, когда в учреждение пришли сотрудники санитарной службы, у поваров не было перчаток. Она утверждает, что из-за этого их оштрафовали.

Персонал детсада и родители малышей также обеспокоены и другими моментами. Например, они пожаловались на игрушки и состояние здания.

Корреспонденты отметили, что стены покрылись трещинами, а штукатурка осыпается. По этой причине кровати малышей отодвинули от стен.

Воспитатели утверждают, что ремонт проводят ежегодно, но за свой счет.

Воспитатель Замира Орынбаева рассказала, что раз в год своими силами и за свои деньги делают ремонт.

Кроме того, воспитатели высказали недовольство своей зарплатой. По их словам, с них дополнительно удерживают по 5 тыс. тенге, а пенсионные отчисления не поступают на счет уже несколько месяцев.

Завотделом образования района Шуга Нурбаева прокомментировала ситуацию.

"Только в этом месяце у нас возникли трудности, но проблема не только в этом, но и во всех 15 детсадах нашего района из-за нехватки средств бюджета", - заявила она.

Она пообещала, что вопрос решится до 10 января.

"А о том, что зарплату выдают не в полном объеме, я узнала только что. По червям в каше заключения от СЭС нет. Я тоже не видела их, поэтому не могу сказать об этом", - пояснила Нурбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947172-na-chervey-v-kashe-pozhalovalis-vospitatelnitsy-odnogo-iz-detsadov-v-turkestanskoy-oblasti/