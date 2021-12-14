Мужчина с гражданством России восемь лет получал пенсию в Казахстане

Фото: ДП ВКО

Житель ВКО 8 лет получал пенсию в Казахстане, будучи лицом с двойным гражданством, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что нарушителя закона сотрудники миграционной службы выявили на территории Кокпектинского района во время проведения сверки с Государственным центром по выплате пенсий.

Оказалось, что житель районного центра приобрел гражданство России параллельно с гражданством Казахстана, что является незаконным.

Более того, достигнув пенсионного возраста, гражданин еще 8 лет получал казахстанскую пенсию.

За использование казахстанских документов его привлекли к административной ответственности по статье 496 КР КоАП РК - мужчина был оштрафован на 100 МРП (291 700 тенге).

Документы у него изъяли и зарегистрировали утрату гражданства Казахстана.

В Миграционной службе ДП ВКО граждан вновь предупредили о том, что в случае приобретения гражданства другой страны им необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946956-muzhchina-s-grazhdanstvom-rossii-vosem-let-poluchal-pensiyu-v-kazahstane/