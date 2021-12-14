Горы из мяса и деревья из баурсаков: пир в посольстве Казахстана возмутил Казнет (видео)

Фуршет в посольстве Казахстана в Кыргызстане. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Казнете активно обсуждают видео с праздничным фуршетом, снятое в посольстве Казахстана в Кыргызстане. На кадрах можно увидеть горы из казы-карта, деревья из баурсаков и другие необычные кулинарные украшения, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков.

Автор ролика показал уставленные едой столы, на которых были собраны горы из мяса и деревья из баурсаков, сырные лепешки в виде колосьев пшеницы, а также множество других тематических закусок и блюд.

Мужской голос за кадром пояснил, что происходящее на видео - это фуршет в честь Дня Независимости в посольстве Казахстана в Кыргызстане.

Казахстанцы, увидев эти шедевры кулинарии, возмутились их излишеством.

"Это во сколько же это пиршество встало казахским налогоплательщикам?", "Зачем так дразнить народ? Я думаю это все излишне", "Обычная практика проедания бюджета", - написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу МИД Казахстана за комментарием касательно видеозаписи.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что происходящее в ролике - "это обычный прием, как и все остальные".

"Просто повар включил фантазию и подошел креативно", - пояснил Смадияров.

Также стало известно имя шеф-повара, составившего композиции из еды. Им оказался кыргызстанский мастер кулинарного карвинга Таштанбек уулу Ырыскельди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946938-gory-iz-myasa-i-derevya-iz-baursakov-v-kaznete-obsuzhdayut-pir-v-posolstve-kazahstana-video/