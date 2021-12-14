Сколько станций метро появится в Алматы при продлении линии до "Алтын Орды"

Новые подвижные составы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В управлении городской мобильности рассказали, сколько станций метро появится при продлении линии до рынка Алтын Орда и где они будут расположены, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в УГМ, по откорректированной трассе линии третьего пускового комплекса метрополитена предусматривается расположение станции "Калкаман" вдоль проспекта Абая с северной стороны, на пересечении с улицей Ашимова.

Линия пройдет вдоль проспекта Абая и далее - по проспекту Алатау до проспекта Райымбека. Первая станция появится на проспекте Алатау, севернее Наурызбайского акимата, вторая - по проспекту Алатау на пересечении с улицей Толе би, которая будет "пробита" далее.

Третья станция расположена на территории рынка Барлык с южной стороны проспекта Райымбека вдоль дороги.

"Точное расположение будущих станций, а также количество земельных участков, подлежащих выкупу, будет определено после выполнения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования. В связи с перетрассировкой линии проект по станции "Автовокзал "Западный" утратил целесообразность", - сообщили в управлении городской мобильности.

Между тем, в акимате показали, как будет выглядеть станция, расположенная на улице Момышулы.

Станция "Момышулы". Фото: пресс-служба акимата Алматы

Станция "Момышулы". Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что метро в Алматы продлят до рынка Алтын Орда. В акимате уточнили, что это будет эффективным для порядка 150 тысяч населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946906-skolko-stantsiy-metro-poyavitsya-v-almaty-pri-prodlenii-linii-do-altyn-ordy/