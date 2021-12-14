Скоростные поезда "Тальго" запустили еще по двум направлениям в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

С 12 декабря скоростные поезда "Тальго" начали курсировать еще по двум направлениям. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт АО "НК "Қазақстан темiр жолы".

Так, первый маршрут свяжет столицу и станцию Аркалык в Костанайской области. Отправляется поезд с вокзала "Нурлы жол". Расстояние маршрута - 609 км, общее время в пути поезда - почти 13 часов.

"Поезд сформирован из двух составов и будет курсировать ежедневно. В каждом из них предусмотрены вагоны на 348 посадочных мест класса "Турист", 2 - класса "Бизнес", 1 - класса "Гранд", 1 - класса "Гранд PMR" (для пассажиров с ограниченными возможностями), а также вагон-бар и вагон-ресторан", - говорится в сообщении КТЖ.

Второй пассажирский скоростной поезд "Тальго" запустили по маршруту Алматы - Мангистау, отправляться состав будет с вокзала "Алматы 2". Общее время в пути - почти 42 часа.

"Поезд сформирован из двух составов и курсирует по четным датам. В каждом из них предусмотрены вагоны класса "Турист" на 324 посадочных места, а также вагон-бар и вагон-ресторан", - добавили в КТЖ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946784-skorostnye-poezda-talgo-zapustili-esche-po-dvum-napravleniyam-v-kazahstane/