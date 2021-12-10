Три дополнительных поезда запустят в Казахстане в праздники

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Во время предстоящих праздников, посвященных Дню Независимости и Новому году, будут запущены три дополнительных поезда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".

Речь идет о следующих поездах:

№ 202/201 "Нур-Султан-Нурлы жол – Шымкент": отправлением – со станции "Нур-Султан-Нурлы жол" 15, 26, 29 декабря 2021 года, 2 и 7 января 2022 года; обратно – со станции "Шымкент" 16, 27, 30 декабря 2021 года, 3 и 8 января 2022 года;

№ 204/203 "Нур-Султан-Нурлы жол – Алматы-1": отправлением – со станции "Нур-Султан-Нурлы жол" 15, 27, 29 декабря 2021 года, 3 и 8 января 2022 года; обратно – со станции "Алматы-1" 16, 28, 30 декабря 2021 года, 4 и 9 января 2022 года;

№ 206/205 "Актобе – Кызылорда": отправлением – со станции "Актобе" 14, 18, 24, 28, 30 декабря 2021 года; обратно – со станции "Кызылорда" 15, 19, 25, 29, 31 декабря 2021 года.

Заявляется, что по направлениям с высоким спросом на перевозку пассажиров будет организована прицепка дополнительных вагонов.

"Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт bilet.railways.kz или мобильное приложение "Билеты КТЖ", а также при необходимости использовать функционал "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов.

В связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны", – предупредили в нацкомпании.

Отметим, что помимо этого нововведения с 12 декабря в Казахстане изменится график движения целого ряда поездов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946324-tri-dopolnitelnyh-poezda-zapustyat-v-kazahstane-v-prazdniki/