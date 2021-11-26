График движения целого ряда поездов в Казахстане изменится с 12 декабря

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 12 декабря в Казахстане изменится график движения целого ряда поездов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс–службу АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

В связи с вводом с 00:00 12 декабря нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены следующие изменения по движению пассажирских поездов:

1. Продлеваются маршруты следования:

№ 37/38 "Мангистау – Нур-Султан Нурлы Жол" до станции Семей – "Мангистау – Семей";

№ 45/46 (вместо № 673/674) "Павлодар – Нур-Султан-1" до станции Шымкент – "Павлодар – Шымкент";

№ 613/614 "Уральск – Актобе" до станции Кульсары – "Уральск – Кульсары".

2. Сокращается маршрут следования:

№ 85/86 "Нур-Султан-1 – Сарыагаш" до станции Шымкент – "Нур-Султан-1 – Шымкент".

Подчеркивается, что в расписании маршрута поезда № 86/85 "Нур-Султан-1 – Шымкент" оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21 час вместо 24 часов). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда № 45/46 "Павлодар – Шымкент".

3. Меняется периодичность курсирования:

№ 45/46 (вместо № 673/674) "Павлодар – Шымкент" – через день вместо ежедневного;

№ 353/354 "Нур-Султан Нурлы Жол – Семей" – через день вместо ежедневного;

№ 613/614 "Уральск – Кульсары" – через день вместо трех раз в неделю;

№ 51/52 "Алматы-2 – Уральск" – ежедневно вместо через день.

4. Изменилось расписание:

№ 77/78 "Мангистау – Алматы-2": время отправления со станции Мангистау – в 09:05 вместо 22:05 (по времени столицы).

5. Вводится новый маршрут:

№ 111/112 "Алматы-2 – Мангистау": курсированием – через день, сформированный вагонами "Тальго".

6. Обновлен подвижной состав:

№ 603/604 "Нур-Султан Нурлы Жол – Аркалык" – вагонами "Тальго";

№ 613/614 "Уральск – Кульсары" – вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха.

7. Изменилась нумерация поездов:

№ 373/374 на № 73/74 "Алматы-2 – Жезказган";

№ 321/322 на № 88/87 "Алматы-2 – Сарыагаш";

№ 339/340 на № 139/140 "Павлодар – Пресногорьковская";

№ 673/674 на № 45/46 "Павлодар – Шымкент".

8. Отменяется курсирование:

№ 19/20 "Нур-Султан Нурлы Жол – Атырау";

№ 71/72 "Алматы-2 – Туркестан";

№ 95/96 "Нур-Султан Нурлы Жол – Уральск";

№ 701/702 "Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы Жол".

Также в КТЖ добавили, что ввиду оптимизации маршрутов будут запускаться разовые поезда на определенные даты в одном направлении:

№ 702 "Нур-Султан Нурлы Жол – Алматы-2": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 11 декабря в 09:40, прибытием – в Алматы-2 11 декабря в 23:45;

№ 702 "Нур-Султан Нурлы Жол – Алматы-2": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 12 декабря в 18:25, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 09:00;

№ 85 "Сарыагаш – Нур-Султан-1": отправлением – со станции Сарыагаш 12 декабря в 16:47, прибытием – в Нур-Султан-1 13 декабря в 22:35;

№ 674 "Нур-Султан-1 – Павлодар": отправлением – со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23:59, прибытием – в Павлодар 13 декабря в 08:55;

№ 37 "Нур-Султан Нурлы Жол – Мангистау": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 12 декабря в 19:00, прибытием – в Мангистау 14 декабря в 17:25;

№ 87 (321) "Сарыагаш – Алматы-2": отправлением – со станции Сарыагаш 12 декабря в 18:38, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 13:54;

№ 31 "Павлодар – Алматы-2": отправлением – со станции Павлодар 12 декабря в 19:35, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 21:16.

"Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру "105" и на сайте Bilet.railways.kz.

Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", – обратились в пресс-службе АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944175-grafik-dvizheniya-tselogo-ryada-poezdov-v-kazahstane-izmenitsya-s-12-dekabrya/