График движения целого ряда поездов в Казахстане изменится с 12 декабря

С 12 декабря в Казахстане изменится график движения целого ряда поездов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс–службу АО "НК "Казахстан Темир Жолы".
В связи с вводом с 00:00 12 декабря нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены следующие изменения по движению пассажирских поездов:
1. Продлеваются маршруты следования:
- № 37/38 "Мангистау – Нур-Султан Нурлы Жол" до станции Семей – "Мангистау – Семей";
- № 45/46 (вместо № 673/674) "Павлодар – Нур-Султан-1" до станции Шымкент – "Павлодар – Шымкент";
- № 613/614 "Уральск – Актобе" до станции Кульсары – "Уральск – Кульсары".
2. Сокращается маршрут следования:
- № 85/86 "Нур-Султан-1 – Сарыагаш" до станции Шымкент – "Нур-Султан-1 – Шымкент".
Подчеркивается, что в расписании маршрута поезда № 86/85 "Нур-Султан-1 – Шымкент" оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21 час вместо 24 часов). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда № 45/46 "Павлодар – Шымкент".
3. Меняется периодичность курсирования:
- № 45/46 (вместо № 673/674) "Павлодар – Шымкент" – через день вместо ежедневного;
- № 353/354 "Нур-Султан Нурлы Жол – Семей" – через день вместо ежедневного;
- № 613/614 "Уральск – Кульсары" – через день вместо трех раз в неделю;
- № 51/52 "Алматы-2 – Уральск" – ежедневно вместо через день.
4. Изменилось расписание:
- № 77/78 "Мангистау – Алматы-2": время отправления со станции Мангистау – в 09:05 вместо 22:05 (по времени столицы).
5. Вводится новый маршрут:
№ 111/112 "Алматы-2 – Мангистау": курсированием – через день, сформированный вагонами "Тальго".
6. Обновлен подвижной состав:
- № 603/604 "Нур-Султан Нурлы Жол – Аркалык" – вагонами "Тальго";
- № 613/614 "Уральск – Кульсары" – вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха.
7. Изменилась нумерация поездов:
- № 373/374 на № 73/74 "Алматы-2 – Жезказган";
- № 321/322 на № 88/87 "Алматы-2 – Сарыагаш";
- № 339/340 на № 139/140 "Павлодар – Пресногорьковская";
- № 673/674 на № 45/46 "Павлодар – Шымкент".
8. Отменяется курсирование:
- № 19/20 "Нур-Султан Нурлы Жол – Атырау";
- № 71/72 "Алматы-2 – Туркестан";
- № 95/96 "Нур-Султан Нурлы Жол – Уральск";
- № 701/702 "Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы Жол".
Также в КТЖ добавили, что ввиду оптимизации маршрутов будут запускаться разовые поезда на определенные даты в одном направлении:
- № 702 "Нур-Султан Нурлы Жол – Алматы-2": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 11 декабря в 09:40, прибытием – в Алматы-2 11 декабря в 23:45;
- № 702 "Нур-Султан Нурлы Жол – Алматы-2": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 12 декабря в 18:25, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 09:00;
- № 85 "Сарыагаш – Нур-Султан-1": отправлением – со станции Сарыагаш 12 декабря в 16:47, прибытием – в Нур-Султан-1 13 декабря в 22:35;
- № 674 "Нур-Султан-1 – Павлодар": отправлением – со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23:59, прибытием – в Павлодар 13 декабря в 08:55;
- № 37 "Нур-Султан Нурлы Жол – Мангистау": отправлением – со станции Нур-Султан Нурлы Жол 12 декабря в 19:00, прибытием – в Мангистау 14 декабря в 17:25;
- № 87 (321) "Сарыагаш – Алматы-2": отправлением – со станции Сарыагаш 12 декабря в 18:38, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 13:54;
- № 31 "Павлодар – Алматы-2": отправлением – со станции Павлодар 12 декабря в 19:35, прибытием – в Алматы-2 13 декабря в 21:16.
"Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру "105" и на сайте Bilet.railways.kz.
Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", – обратились в пресс-службе АО "НК "Казахстан Темир Жолы".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944175-grafik-dvizheniya-tselogo-ryada-poezdov-v-kazahstane-izmenitsya-s-12-dekabrya/