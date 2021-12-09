Число попыток сдачи экзаменов на водительские права могут сократить в Казахстане

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В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на получение водительских прав. Часто случается, что граждане приходят на экзамены неподготовленными и предпринимают множество попыток, чтобы получить заветный документ.

По словам управляющего директора по сервису госкорпорации "Правительство для граждан" Бахтияра Мухаметкалиева, сейчас казахстанцы могут сколько угодно приходить и сдавать экзамены на получение водительского удостоверения, пишет Sputnik Казахстан.

"Курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз. Мы говорим им: "Наверное, вам стоит научиться, и потом приходить сдавать". Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать. Но сейчас нет ограничений", – сообщил Мухаметкалиев на презентации нового автоматизированного автодрома.

Он также предложил неопытным курсантам сперва проехать по маршруту с инструктором, который расскажет и покажет, как действовать в каждой из ситуаций.

Кроме того, как отметил он, сдающие могут сначала проехать маршрут в тестовом режиме, оплатив дополнительно 2500 тенге.

"Думают, будет легко. А потом начинают возмущаться. Хочу призвать население перед тем, как прийти на сдачу, чтобы все это понимали и осознавали", – подчеркнул представитель госкорпорации.

Также Мухаметкалиев указал на тенденцию последних лет, когда девушки сдают экзамены на права лучше, чем мужчины. Чаще всего, как он отметил, экзамены на права приходят сдавать молодые люди в возрасте 20-21 года.

"Есть статистика, что девушки лучше сдают теорию. Парни, вроде бы, лучше практику должны сдавать, но и там, и там девушки. При мне беременная девушка сдала, сказала, что прошла автошколу, готовилась три недели и со второго раза сдала. Ей 35 лет, сказала, что никогда не нуждалась в машине, но теперь забеременела и появилась необходимость", – рассказал он.

Как отмечает издание, после выявления случаев "покупки" водительских прав госкорпорация усилила контроль при сдаче экзаменов. Для этого внедряется специальная биометрическая система при сдаче теоретической части.

Председатель правления "Правительства для граждан" Адил Кожихов говорит, что сейчас стоит задача сделать процесс сдачи экзаменов на права прозрачным.

"В Нур-Султане внедряем специальную биометрическую систему при сдаче "теории", которая полностью исключает участие посторонних людей. В следующем году планируем внедрить ее во всех регионах.

Мы также обновили оборудование и на столичном автодроме. Старые датчики постоянно ломались из-за того, что во время экзамена люди сбивали знаки, наезжали на бордюры. Из-за ремонта автодром периодически не работал. Теперь такой проблемы не будет", – сказал он.

Директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов говорит, что если раньше при сдаче "теории" экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена биометрическая система. Также над каждым рабочим местом установлена камера.

По данным издания, в ноябре этого года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать "теорию", а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Казахстане хотят изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946206-chislo-popytok-sdachi-ekzamenov-na-voditelskie-prava-mogut-sokratit-v-kazahstane/