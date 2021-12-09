Казахстанец попал в список самых умных людей мира

Алдияр Семедьяров. Фото: Lada.kz

Коэффициент интеллекта 23-летнего уроженца Актау Алдияра Семедьярова превысил показатель 99 процентов жителей планеты. Парень является членом международной ассоциации "Менса", которая объединяет умнейших людей со всего мира, передает Lada.kz.

Алдияр Семедьяров родился и вырос в Актау. В 2016 году окончил школу-гимназию №4 со знаком отличия "Алтын белгі". На ЕНТ он набрал 124 балла. Затем продолжил учебу в Назарбаев университете.

Ему удалось побывать в США по программе "Work&travel", а также в Германии на исследовательской стажировке в Leibniz University Hannover. Потом он вернулся в Америку и провел летний семестр по обмену в University at Buffalo.

В 2020 году парень переехал в Швейцарию, где поступил на магистратуру в федеральный технологический институт ETH Zurich по специальности "электрическая инженерия". Учеба здесь длится от двух до 3,5 лет.

Алдияр впервые услышал о международной ассоциации "Менса" в 2016 году после вступления туда первого казаха Димаша Адилета.

"Будучи школьником-отличником, я захотел попробовать сдать официальный тест на IQ. К моему сожалению, я узнал, что в Казахстане это сделать невозможно. Мне пришлось забыть про это на пять лет", - рассказывает казахстанец.

И вот два месяца назад уроженец Актау решил воплотить мечту в жизнь и стал готовиться к сдаче официального IQ-теста. Он прошел в офлайн-формате и состоял из 45 вопросов. На выполнение дается 20 минут.

Фото: Lada.kz

Спустя неделю молодой человек получил письмо от "Менсы", где ему сообщили о принятии в организацию. Его коэффициент интеллекта превосходит 135 по шкале Векслера - этот показатель выше, чем коэффициент интеллекта у 99 процентов населения Земли.

"Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Первые дни я не верил в это", - поделился будущий инженер.

Родители Алдияра проживают в Актау. В последний раз он навещал их этим летом. Кроме него в семье есть еще его младшая сестренка, которая в этому году поступила на бакалавриат в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946173-kazahstanets-popal-v-spisok-samyh-umnyh-lyudey-mira/