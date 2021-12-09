Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Темиртау

Нуржигит Салимбаев. Фото: instagram.com/dpso_k9

В Темиртау полицейские нашли 11-летнего Нуржигита Салимбаева, который ушел из дома 7 декабря и больше на связь с родными не выходил, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе оперативно-поисковых мероприятий 11-летний ребенок был обнаружен в Темиртау. Он находился дома у друга. Его передали матери. С родителями проведена профилактическая беседа", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Темиртау разыскивают 11-летнего мальчика, который ушел из дома 7 декабря. Отмечалось, что ребенок пропадал и раньше. С заявлением в правоохранительные органы обратились его родители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946111-propavshego-11-letnego-malchika-nashli-v-temirtau/