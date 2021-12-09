Сбежавшую из дома 15-летнюю казахстанку сняли с поезда

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Сбежавшую из дома 15-летнюю жительницу Алматинской области сняли с поезда на станции Отар и вернули родителям. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

5 декабря в дежурную часть Жамбылского РОП обратилась 43-летняя жительница Узынагаша с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Она рассказала, что девочка днем ушла из дома после ссоры. Подростка объявили в розыск.

В результате принятых мер в ночное время полицейские линейного отделения задержали беглянку на станции Отар и сняли с поезда, ехавшего в направлении Шымкента.

Школьница передана семье. С ней провели воспитательную беседу.

В отношении родителей за нахождение несовершеннолетней без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00 часов составлен административный материал по ст.442 ч.2 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946062-sbezhavshuyu-iz-doma-15-letnyuyu-kazahstanku-snyali-s-poezda/