Новый национальный парк создали в Казахстане

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Новый национальный парк появился на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

О появлении новой охраняемой территории на своей официальной странице в Twitter сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев.

Указывается, что новый нацпарк получил название "Улытау" и был создан в рамках реализации поручений Токаева постановлением правительства от 7 декабря.

Парк "Улытау" будет расположен в Карагандинской области, его площадь составит 58,9 тысяч гектаров.

Целью создания нацпарка является сохранение и охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.

Отмечается что "Улытау" стал 14-м по счету национальным парком в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945947-novyy-natsionalnyy-park-sozdali-v-kazahstane/