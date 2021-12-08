11-летний мальчик пропал в Темиртау

Нуржигит Салимбаев. Фото: instagram.com/dpso_k9

В Темиртау полицейские и волонтеры разыскивают 11-летнего Нуржигита Салимбаева. Мальчик ушел из дома 7 декабря и больше на связь с родителями не выходил, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"Ребенок пропал 7 декабря. Родители обратились в полицию сегодня. Они рассказали, что вчера, когда мать уходила на работу, он находился дома. Когда через какое-то время пришел отец, его уже дома не было.

Родители думали, что он вышел погулять, но дозвониться до ребенка не смогли. Телефон отключен. Сегодня они заявили о его пропаже. Стоит отметить, что он и раньше уже уходил из дома", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Нуржигит Салимбаев 2010 года рождения. Он плотного телосложения, у него темные волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, шапку, черные джинсы и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по номерам: 8 702 981 25 01, 8 708 352 64 60, 8 705 326 86 98 либо 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945935-11-letniy-malchik-propal-v-temirtau/