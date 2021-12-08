Морозы до 35 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики предупредили граждан о похолодании в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ. со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

9 декабря, согласно прогнозу специалистов, большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона. В связи с этим сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Ночью на востоке, севере и в центре Казахстана ожидается понижение температуры до минус 20-25 градусов, местами ожидается мороз до 30 градусов.

10 декабря на северо-востоке ВКО ночью столбики термометров опустятся до минус 35 градусов.

В то же время на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря. Он в течение двух суток будет смещаться на восток и вызывать на своем пути осадки в виде дождя и снега. Также циклон принесет с собой усиление ветра, гололед и постепенное повышение температуры.

11 декабря в северной половине республики ожидается до 5-10, местами 15-20 мороза, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области 25 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945894-morozy-do-35-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/