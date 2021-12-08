Иностранец приехал в Шымкент на поиски отца, которого не видел 27 лет

Гражданин Узбекистана Жаркын Рызаев разыскивает отца в Шымкенте. Последний раз он его видел 27 лет назад. Когда ребенку было 4 года, родитель уехал на заработки в Казахстан, связь с ним почти сразу оборвалась, передает Otyrar.kz.
По словам молодого человека, последним известным городом, где работал его отец, был Шымкент. Какое-то время мужчина после уезда помогал семье, высылал деньги, поддерживал связь, но потом вдруг исчез.
“Когда папа первый раз уехал на заработки, мне было 4 года. Это было в 1994 году. Затем я слышал, что в 2003 году он переехал в Казахстан. Последний раз его видели здесь, в Шымкенте. Поэтому, чтобы найти его, я приехал именно сюда. До этого у нас не было возможности начать его поиски”, - рассказывает Жаркын Рызаев.
Человек, у которого есть хоть какая-то информация о Ташпулате в Шымкенте, это его друг и сослуживец Данияр Ибрагимов.
Он рассказал родственникам, что с момента их последней встречи прошло 8 лет. Личной жизнью приятель никогда не делился, ни на что не жаловался.
По словам мужчины, в 2013 году он работал на базаре, тогда Ташпулат Рызаев несколько раз к нему заходил, чтобы попить чай.
"Я говорил ему, поехали в Джизак (Узбекистан). Он промолчал. Я у него спросил, чем он занимается, он ответил, что делает евроремонт. После этого я его не видел", - поделился Данияр Ибрагимов.
Ташпулат Рызаев родился в 1959 году, среднего телосложения. Родные пропавшего просят всех, кто знает о его местонахождении, связаться с ними. Дома его ждут супруга и трое сыновей. Телефоны: +998 91 599 29 96, +7705 358 70 26.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945834-inostranets-priehal-v-shymkent-na-poiski-ottsa-kotorogo-ne-videl-27-let/