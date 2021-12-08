Отказался от 4,5 млрд тенге субсидий: фермеры требуют отставки главы ведомства в ВКО

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Восточноказахстанские фермеры штурмуют Управление сельского хозяйства с требованием уволить главу ведомства. Причиной стал его отказ от получения субсидий на 4,5 млрд тенге.

Как передает телеканал "Астана", сельчане полгода ждали помощи в получении субсидий и развитии отрасли, некоторые из них выходили на акции с требованиями. К концу года деньги из госбюджета были выделены.

Неожиданно для фермеров глава Управления заявил, отказался от средств, поскольку, как он посчитал, сельчане эти деньги не освоят. Слова чиновника вызвали возмущение среди сельчан, подавших более 2 тыс. заявок на субсидирование.

Чиновники предложили фермерам подождать еще немного, однако многие фермеры уже просрочили кредиты, сократили рабочих, а также приостановили закуп техники и скота.

"4,7 млрд. Можно получить на следующий год и спокойно их выдать", - заявил глава Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян.

"Самое главное, Владимир Хачехпарович, поймите. На следующий год, говорите, ребята, получите. Пока откроется год, пока бюджет утвердит, будет март месяц, эти 20 миллионов станут копейками, Вы же нас под танки бросаете", - парировал фермер Куаныш Сулейменов.

В итоге письмо в Минсельхоз с отказом от субсидирования было отозвано. Сельчан в акимате заверили в том, что субсидии в регион придут, особенно притом, что заявки сформированы и были поданы еще полгода назад.

"Мы все имеем право получить эти деньги. У нас есть обязательства. Так просто отказаться от денег, так легко могут рассуждать только те, кто в реальном бизнесе не вращается и жертвами бюрократии мы не должны становиться", - подчеркнул фермер Фарид Абитаев.

Глава Ассоциации фермеров ВКО Серик Байгалиев, в свою очередь, заявил о том, что намерен обращаться к акиму области от имени ассоциации с просьбой уволить главу Управления сельского хозяйства. Он отметил, что собрал уже более 100 подписей фермеров.

По данным телеканала, сельчане отправились по домам лишь после того, как замакима региона дал слово, что все обещанные субсидии аграрии получат до конца года.

Фермеры же намерены создать совет, который будет помогать сельчанам в оформлении документов на субсидирование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945797-otkazalsya-ot-45-mlrd-tenge-subsidiy-fermery-trebuyut-otstavki-glavy-vedomstva-v-vko/