Посетителя акимата пришлось выпроваживать полицейским в Усть-Каменогорске (видео)

Кадр из видео: tiktok.com/@_sogra_

В соцсетях появилось видео, как несколько полицейских тащат молодого человека по лестнице. Отмечалось, что действия происходили у акимата Усть-Каменогорска. Ситуацию прокомментировали в городской администрации, передает Noks.kz.

"Городской акимат. Скрутили парня с ограниченными возможностями", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как несколько людей в форме тащат молодого мужчину по лестнице, он кричит и сопротивляется.

По информации акимата Усть-Каменогорска, парень неоднократно посещал ведомство для подачи обращений.

"При этом каждый раз проявлял агрессию в отношении сотрудников акимата, предпринимал попытки нападения и выражался нецензурной бранью", - сообщили в акимате.

Здесь отметили, что зачастую конфликт помогали решить лишь полицейские. Во время последнего визита посетитель вновь проявил агрессию, а также разбил стекло и оборудование.

В ведомстве говорят, что парень является получателем пособия по инвалидности и не остается без внимания со стороны госорганов. Помощь ему оказывают на регулярной основе.

Также в акимате Усть-Каменогорска добавили, что в 2019 году он получил государственный грант на реализацию бизнес-идей, но потратил деньги не по целевому назначению. Суд принял решение о взыскании этих средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945714-skrutili-parnya-posetitelya-akimata-prishlos-vyprovazhivat-politseyskim-v-ust-kamenogorske/