Снег и похолодание до минус 10 ожидается в Алматы

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8 и 9 декабря в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, после чего произойдет временное потепление, а затем похолодает до минус 10-ти.

Как указывается на сайте Gismeteo, утром 8 декабря в Алматы возможен дождь, после чего осадки прекратятся до самого вечера и к ночи перейдут в дождь со снегом.

Далее, по ожиданиям синоптиков, снег с дождем перейдет в снег к утру 9 декабря и продолжит выпадать примерно до 3 часов дня. Ночью в тот же день температура должна опуститься до -9 градусов.

Прогноз погоды в Алматы. Скриншот: gismeteo.kz

Несмотря на это, в конце недели, а именно 11-12 декабря, в городе вновь произойдет потепление: температура воздуха повысится до +4 градусов в дневное время.

С начала следующей недели погода снова начнет становиться холоднее, а во вторник, 14 декабря, метеорологи обещают сильный снегопад в южной столице.

15-16 декабря дневная температура воздуха должна составить минус 6-7 градусов по Цельсию, ночная - минус 10-11 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945602-sneg-i-poholodanie-do-minus-10-ozhidaetsya-v-almaty/