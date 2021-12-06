Казахстанских учителей напугали слухами о сокращении зарплаты с 2022 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы рассылают друг другу по WhatsApp сообщение о том, что педагогам в новом году якобы сократят зарплату. Фактчекеры заявляют, что это неправда.

В сообщении, которое рассылают граждане, говорится, что, несмотря на увеличение зарплаты на 25%, будут отменены доплаты за преподавание по обновленной программе, которые сейчас равны 30%. Таким образом, доходы учителей якобы упадут на 5%, пишет StopFake.kz.

Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки РК.

"Доплата за обновленное содержание образования будет выплачиваться как и прежде. Кроме того, напомним, что с января следующего года заработные платы педагогов по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева будут повышены еще на 25%.

Отметим, что в 2020 году зарплаты педагогов выросли на 25%, в 2021 году – еще на 25%. Помимо этого, благодаря поддержке президента значительно увеличены доплаты за наличие квалификационной категории от 30 до 50%", – пояснила пресс-секретарь МОН Молдир Абдуалиева.

Также в ведомстве подчеркнули, что педагогам в два раза увеличили надбавки за проверку тетрадей и классное руководство, а также появилась новая категория доплат за наставничество.

Отмечается, что по поручению президента, МОН проводит системную работу для стимулирования труда педагогов. Все меры направлены на обеспечение организаций образования квалифицированными кадрами. Чтобы повысить привлекательность обучения педагогическим направлениям, стипендии студентов таких специальностей с сентября этого года повышены до 42 тысяч тенге.

В министерстве призвали казахстанцев доверять только официальной информации и не обращать внимания на распространяемые в Сети слухи.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев утвердил госбюджет на ближайшие три года. Сообщалось, что на повышение зарплаты педагогов и медработников организаций образования в бюджете предусмотрено 4,3 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,1 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945482-kazahstanskih-uchiteley-napugali-sluhami-o-sokraschenii-zarplaty-s-2022-goda/