Умер отшельник, проживший более 30 лет в горах Алматинской области

Владимир Белаков (справа) и писатель Александр Богатырев. Фото: предоставлено Sputnik иеромонахом Аверкием (Беловым)

Недалеко от границы с Китаем скончался 69-летний мужчина, который последние 30 лет жил отшельником в горах Джунгарского Алатау.

"Скончался Владимир Белаков, более известный как "отшельник", живший более 30 лет в горах. Очень хороший был человек. Похоронен вчера там же, в горах", – приводит Sputnik Казахстан сообщение из соцсетей.

Мужчина стал известен после серии публикаций в СМИ, когда отправившиеся к нему в гости иеромонах Аверкий (Белов) и несколько прихожан местной церкви заблудились в горах. Люди, согреваясь костром, провели целую ночь в горах, пока на помощь к ним не пришли спасатели.

Сведения о смерти отшельника подтвердил агентству пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Канагат.

"Мы были у него несколько раз, пытались писать о нем материалы, но он не шел с нами на контакт. Собирал в горах травы и лечил близких людей, которые приезжали к нему издалека", – сообщил представитель акимата.

Дом, построенный Белаковым. Фото: предоставлено Sputnik иеромонахом Аверкием (Беловым)

Как пишет агентство, Владимир Белаков поселился в горах в декабре 1990 года. На берегу реки Осек он построил бревенчатый домик и вел свое хозяйство, а также собирал лечебные травы.

В отшельничестве мужчина построил часовню в честь преподобного Серафима Саровского. Часовня представляет собой бревенчатый сруб с зеленым куполом. На возвышенности у истоков реки он также установил крест. Православные верующие нередко совершали паломничество к этим местам.

Крест на вершине горы, который установил Белаков. Фото: instagram.com/oleg.tdk

Уточняется, что время от времени затворника также навещали охотники, чабаны, прихожане и даже узнавшие об отшельнике посетители из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945351-umer-otshelnik-prozhivshiy-bolee-30-let-v-gorah-almatinskoy-oblasti/