Умер отшельник, проживший более 30 лет в горах Алматинской области

Недалеко от границы с Китаем скончался 69-летний мужчина, который последние 30 лет жил отшельником в горах Джунгарского Алатау.
"Скончался Владимир Белаков, более известный как "отшельник", живший более 30 лет в горах. Очень хороший был человек. Похоронен вчера там же, в горах", – приводит Sputnik Казахстан сообщение из соцсетей.
Мужчина стал известен после серии публикаций в СМИ, когда отправившиеся к нему в гости иеромонах Аверкий (Белов) и несколько прихожан местной церкви заблудились в горах. Люди, согреваясь костром, провели целую ночь в горах, пока на помощь к ним не пришли спасатели.
Сведения о смерти отшельника подтвердил агентству пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Канагат.
"Мы были у него несколько раз, пытались писать о нем материалы, но он не шел с нами на контакт. Собирал в горах травы и лечил близких людей, которые приезжали к нему издалека", – сообщил представитель акимата.
Как пишет агентство, Владимир Белаков поселился в горах в декабре 1990 года. На берегу реки Осек он построил бревенчатый домик и вел свое хозяйство, а также собирал лечебные травы.
В отшельничестве мужчина построил часовню в честь преподобного Серафима Саровского. Часовня представляет собой бревенчатый сруб с зеленым куполом. На возвышенности у истоков реки он также установил крест. Православные верующие нередко совершали паломничество к этим местам.
Уточняется, что время от времени затворника также навещали охотники, чабаны, прихожане и даже узнавшие об отшельнике посетители из России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945351-umer-otshelnik-prozhivshiy-bolee-30-let-v-gorah-almatinskoy-oblasti/