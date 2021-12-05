Играющих в "футбол" собак сняли на видео в Талгаре

Иллюстративное фото: pxhere.com

Жители Талгара сняли на видео, как несколько собак играют в некую игру, напоминающую футбол. Однако впечатление от просмотра ролика у многих заметно изменилось, когда в комментариях отписались сотрудники акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик появился на странице Instagram-паблика kris_p_talgar. Указывается, что игру собак случайно заснял житель района Мелиоратор.

На его кадрах видно, как собаки находят нечто напоминающее мяч, забегают на спортивную площадку и, разделившись на команды, начинают играть в подобие футбола.

Большинство пользователей умилились этой игре.

"Вот это настоящая команда! Слаженная игра", "Эти собаки в прошлой жизни явно были футболистами", "Собаки пересмотрели все матчи "Кайрата", – пошутили казахстанцы.

Однако градус напряжения вырос, когда под постом появился комментарий акимата Талгара.

"Бригада по отлову уже на месте", – написали представители акимата.

Пользователей это возмутило.

"Зачем вы вызываете отлов? Вы же знаете, какие там условия, и что там жестоко забивают собак!", "Они же ни на кого не нападают. Зачем это было нужно?" – задались они вопросами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945322-igrayuschih-v-futbol-sobak-snyali-na-video-v-talgare/