Девушка за рулем Lexus на скорости проехала по тротуару в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.karasai

В соцсетях опубликовали видео, как в Алматы Lexus проносится по тротуару, где ходят люди. Ролик прокомментировал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов на своей официальной странице в Instagram.

Замначальника ДП Алматы отметил, что видео появилось в соцсетях 1 декабря. Стражи порядка провели соответствующую проверку.

Была установлена 33-летняя девушка-водитель. Жительницу города привлекли к административной ответственности по ст.596 ч.1 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам).

"Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - обратился Рустам Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945301-devushka-za-rulem-lexus-na-skorosti-proehala-po-trotuaru-v-almaty-video/