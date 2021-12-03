Аким извинился за неудобства от ремонта аэропорта в Костанае

Архимед Мухамбетов. Фото: СЦК

На брифинге в СЦК акима Костанайской области спросили, когда горожане и приезжие получат доступ в ремонтируемое здание аэропорта в Костанае – сегодня люди получают багаж на улице и ждут самолет в "загоне", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима Архимеда Мухамбетова, здание не видело ремонта с 1979 года. Ранее у аэропорта расширили и удлинили взлетную полосу, теперь принялись за сам терминал.

"Хочу извиниться перед гостями и жителями, которые испытывают неудобства в аэропорту. Терминал у нас был старый, ремонта не видел с 1979 года. Первый проект мы разработали предТЭО, он был на 7-8 млрд тенге, с рукавами, терминал с 4 600 м2 хотели увеличить до 7 000 м2. Но, к сожалению, таких денег нам не выделили.

Потом мы оптимизировали проект – всего 911 млн тенге, заключен договор на ремонтные работы внутри. Завершим до конца декабря и постараемся открыть аэропорт.

И 600 млн тенге мы привлекли – это спонсорские деньги, Евразийская группа нам помогла, мы отремонтировали фасад, витраж, расширили багажное отделение, крышу поменяли", - заявил аким.

Он добавил, что на ремонт старого здания аэропорта в Костанае нужен еще 1 месяц. Благоустройство вокруг него завершат в 1-м квартале 2022 года.

"Я гарантирую, что где-то 25-26 декабря пассажиры смогут вылетать через внутренний терминал. В целом ремонт мы завершим и установим новую мебель", - заявил Мухамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945213-akim-izvinilsya-za-neudobstva-ot-remonta-aeroporta-v-kostanae/