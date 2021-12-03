Школьников Карагандинской области перевели на "дистанционку"

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

В Карагандинской области из-за непогоды отменены занятия для учеников первой и второй смены, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления образования Карагандинской области.

В Карагандинской области сегодня, 3 декабря, из-за дождя и гололеда школьников перевели на дистанционное обучение.

"3 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в штатном режиме в 0-11 классах первой и второй смены отменяются. Уроки проводятся в дистанционном формате", - сообщили в отделе образования Караганды.

На "дистанционку" перешли также школы городов-спутников и районов.

Сообщается, что в офлайн-режиме занятия пройдут только в школах Шахтинска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945062-shkolnikov-karagandinskoy-oblasti-pereveli-na-distantsionku/