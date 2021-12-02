Необычную рыбу поймали в Атырауской области (видео)

Фото: atpress.kz

В Атырауской области рыбаки поймали в реке Шароновка удивительную рыбу, которую в здешних краях никогда не видели, передает ATPress.kz.

Змеевидное слизистое тело без чешуи имеет жутковатый рот, напоминающий присоску с роговыми зубчиками. Встретить такого монстра - крайняя редкость. Рыба относится к исчезающему виду и занесена в Красную книгу.

Дмитрий Соколинский говорит, что один из рыбаков нашел в реке старый сапог, решил его вытащить, а оттуда повалились существа.

Сначала они подумали, что столкнулись со змеями, но потом предположили, что это минога. Их очень удивила необычная находка.

По данным открытых источников, минога - вид хищных бесчелюстных рыб. Обладает вытянутой формой тела. Внешне напоминает угря. Используется в пищу и считается деликатесом. Данный подводный обитатель ведет малоподвижный образ жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944961-neobychnuyu-rybu-poymali-v-atyrauskoy-oblasti-video/