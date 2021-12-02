Женятся на некрасивых: странную лекцию провели для девочек одной из гимназий в Алматы

Скриншот: instagram.com

Ученицам одной из школ-гимназий в Алматы показали презентацию, в которой рассказывается, с какими девушками гуляют, а на каких - женятся. Фото слайдов презентации появились в Сети, передает NUR.KZ.

Так, на прошедшей в гимназии лекции ученицам рассказали, что гуляют парни "с раскованными, без комплексов, свободными, опытными в сексе" девушками.

Между тем, есть и продолжение - о том, какой должна быть девушка, чтобы на ней захотели жениться.

В списке - скромная, некрасивая, небогатая, хорошая хозяйка и мастерица, добрая, заботливая, ласковая, умная, серьезная и так далее.

Также в Сети указали, в какой школе было проведено мероприятие - ею оказалась одна из алматинских гимназий.

В самом учебном заведении правом прокомментировать инцидент на данный момент воспользоваться отказались.

В Управлении образования Алматы также до сих пор не предоставили комментарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944882-zhenyatsya-na-nekrasivyh-strannuyu-lektsiyu-proveli-dlya-devochek-odnoy-iz-gimnaziy-v-almaty/