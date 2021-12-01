Разгромивший лифт карагандинец получил 10 суток ареста

Кадр из видео: t.me/patriot_krg

Десять суток административного ареста получил житель Караганды, который разгромил лифт в одном из ЖК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Караганды рассмотрено административное дело в отношении жителя города, который прославился в социальных сетях, устроив погром в застрявшем лифте. Мужчина признал свою вину.

Как оказалось, погром произошел в лифте дома № 6 по улице Сарыарка. В момент аварийной остановки лифта мужчина вел себя агрессивно: не дожидаясь специалистов, повредил двери и пытался разбить установленную в кабине лифта камеру видеонаблюдения.

"Его действия свидетельствуют о неуважении к окружающим. Он нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. Указанные действия также привели к тому, что жители не смогли пользоваться лифтом", - отметили в суде.

Правонарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Караганды устроил погром в лифте в одном из ЖК города. Он повредил двери лифта и пытался разбить видеокамеру. Рядом с ним в этот момент была женщина, но она не смогла его остановить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944807-razgromivshiy-lift-karagandinets-poluchil-10-sutok-aresta/