Информацию о закрытии аэропорта Петропавловска опровергли в КГА

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Авиакомпания Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в Петропавловск, объяснив это тем, что аэропорт областного центра СКО закрыт. В комитете гражданской авиации опровергли эту информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение об отмене рейсов появилось на официальном сайте Qazaq Air.

"В связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта Петропавловска с 1 декабря 2021 года авиакомпания Qazaq Air информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 1 декабря по 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Пассажирам предлагается полностью вернуть стоимость билетов.

О закрытии аэропорта пишет и региональное издание Петропавловск.news.

По его данным, из расписания исчезли международные рейсы по маршруту Петропавловск — Омск — Новосибирск, ранее запланированные на декабрь.

Между тем, в комитете гражданской авиации МИИР опровергли информацию о закрытии аэропорта.

"Аэропорт Петропавловска имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен план корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий.

Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий. На сегодня устранено порядка 70%.

На сегодняшний день рейсы авиакомпаний Qazaq Air и SCAT в и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944795-zakrytie-aeroporta-petropavlovska-oprovergli-v-kga/