"Этому городу нужен новый герой": экстремал проехал по Алматы стоя на крыше авто (видео)

Мужчина едет, стоя на крыше автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Возле одного из центральных проспектов Алматы разъезжал автомобиль с мужчиной на крыше. В полиции прокомментировали этот случай, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с экстремалом появилось в Instagram-паблике almaty_kris_p. На кадрах можно заметить, как некий мужчина в черном плаще стоит на крыше автомобиля, который в свою очередь движется на довольно высокой скорости.

При этом некоторые пользователи заметили, что перед автомобилем пролетает дрон. Они предположили, что на видео попала съемка некоего клипа.

"Будем надеяться, что это профессиональный каскадер, ну или подготовка каскадера к этому трюку. Что все это согласовано с полицией", "Клипы снимают скорее всего", – написали они.

Некоторые отнеслись к произошедшему с юмором.

"Этому городу нужен новый герой", "Пробки разгоняет", "Смотрю и думаю: как же скучно я живу", – пошутили алматинцы в комментариях под роликом.

На случай обратили внимание в алматинской полиции.

"По данному факту нами начата проверка, которая поручена сотрудникам специализированного батальона патрульной полиции ДП города Алматы.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей. Результаты принятых мер будут сообщены дополнительно", – сообщил замглавы ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944714-etomu-gorodu-nuzhen-novyy-geroy-ekstremal-proehal-po-almaty-stoya-na-kryshe-avto-video/