Мужчина разгромил лифт в одном из ЖК Караганды (видео)

Кадр из видео: t.me/patriot_krg

Житель Караганды разгромил лифт в одном из жилых комплексов. Инцидент попал на видеокамеру, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях. На кадрах запечатлены мужчина и женщина, которые застряли в лифте одного из ЖК.

Также заметно агрессивное поведение молодого человека, который вместо ожидания специалистов пытается самостоятельно выбраться из кабины. Он пинает двери и хочет сломать камеру наблюдения.

Запись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве ответили, что личность мужчины установлена, в отношении него составлен административный протокол.

"15 ноября в Юго-Восточный отдел полиции Караганды поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов неизвестный повредил двери лифта. Выехавший наряд зафиксировал факт мелкого хулиганства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен вредитель.

Им оказался 29-летний житель города. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Материал будет направлен в административный суд для принятия решения", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что подобные случаи нередко происходят в Казахстане. В частности, ранее мужчину наказали за "драку" с лифтом в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944666-muzhchina-razgromil-lift-v-odnom-iz-zhk-karagandy-video/