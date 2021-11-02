Мужчину наказали за "драку" с лифтом в Алматы

Нарушитель. Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

В Алматы наказали мужчину, который разбил панель лифта в одном из домов. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Как указал Абдрахманов, в полиции провели проверку и установили личность гражданина на видео. Им оказался мужчина 1978 года рождения.

На видео запечатлено, как вслед за женщиной в лифт заходит мужчина и начинает бить по панели лифта сначала кулаком, а затем и ногой. В итоге панель управления отваливается и болтается на проводах.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 434 КоАП РК.

Позже Абдрахманов опубликовал еще одно видео, в котором тот самый мужчина приносит извинения перед казахстанцами за свои действия.

Замглавы ДП города Алматы напомнил о недопустимости подобных деяний и напомнил, что извинения не снимают предусмотренную законом ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940032-muzhchinu-nakazali-za-draku-s-liftom-v-almaty-video/