"На левом берегу усилий больше": уборкой снега недовольны жители Нур-Султана (видео)

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

После продолжавшегося несколько дней снегопада улицы Нур-Султана буквально засыпало снегом. Астанчане недовольны работой акимата и коммунальных служб, особенно на уборку улиц жалуются жители правого берега.

В середине прошлой недели в столице случился настоящий снежный апокалипсис. Из-за непогоды на дорогах образовались километровые пробки, общественный транспорт работал со сбоями, а цены на такси взлетели. Столичный аэропорт пришлось закрыть на несколько часов, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу от снега, как результат - были задержаны десятки рейсов.

Хотя непогода и прекратилась, ее последствия горожане ощущают до сих пор. Так, жители столицу недовольны работой коммунальных служб по расчистке улиц. В первую очередь неудобство испытывают пожилые люди.

"У нас КСК между домами не вывозит снег, как вероятно, каждый год сказывается. Вот выходит молодой человек из подъезда, проездные пути расчистит, а чтобы пройти к магазину - это целая проблема. Особенно после снегопада. Мы еле-еле с дедушкой моим ходили", - рассказала астанчанка Надежда.

Горожане также жалуются, что от непогоды больше страдает правый берег столицы, потому что на левом берегу работы ведутся лучше.

"Здесь-то не очень убирают, чем на левом берегу. На левом берегу усилий больше", "На левом берегу, естественно, лучше убирают - я на работу хожу на левый берег, вижу. Здесь у нас почти не убирается", "С левого берега девочки ездили, там было в первые же минуты с 6 утра был транспорт (снегоуборочная техника - прим.ред.). А у нас два дня не было", - сетуют жители правого берега.

В городском акимате это отрицают. Там заявляют, что ориентируются только на загруженность улиц.

"Сначала идут те улицы, где высокая загруженность, поэтому тут мы не смотрим - левый или правый берег, мы смотрим на интенсивность на дорогах", - объяснили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

В ведомстве также отметили, что территория в 5 метрах от дома принадлежит самим жителям, поэтому очисткой снега должны заниматься КСК, ОСИ или управляющие компании. Остальная территория закреплена за районными акиматами, но пока они не справляются с вывозом снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944533-na-levom-beregu-usiliy-bolshe-uborkoy-snega-nedovolny-zhiteli-nur-sultana-video/