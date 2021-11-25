Более 20 рейсов задержали в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды

Из-за сильного снегопада в аэропорту Нур-Султана задержаны больше 20 рейсов, до 9 часов утра аэропорт был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.
По данным КГА, из-за сильного снегопада с 02.30 ночи до 9 утра работники аэропорта очищали взлетно-посадочную полосу. Из-за этого аэропорт временно не мог принимать и отправлять самолеты. В 09.00 взлетно-посадочную полосу открыли.
В связи с непогодой было задержано на вылет 12 рейсов, на прилет - 9 рейсов (ушли на запасной аэродром).
Задержанные рейсы на вылет:
- KC 956, Алматы (Air Astana)
- FZ 1706, Дубай (Fly Dubai)
- КС 921 Франкфурт (Air Astana)
- КС 407 Шымкент (Air Astana)
- DV 741 Актау (SCAT)
- КС 207 Дубай (Air Astana)
- КС 981 Атырау (Air Astana)
- КС 622 Алматы (Air Astana)
- КС 7315 Кызылорда (FlyArystan)
- SU 1957 Москва (Aeroflot)
- КС 123 Ташкент (Air Astana)
- КС 977 Актобе (Air Astana)
Задержанные рейсы на прилет:
- IQ 386 Караганда (Qazaq air)
- DV 722 Актобе (SCAT)
- КС 984 Атырау (Air Astana)
- КС 7328 Шымкент (FlyArystan)
- КС 314 Актау (Air Astana)
- КС 138 Санкт Петербург (Air Astana)
- FZ 1705 Дубай (Fly Dubai)
- SU 1956 Москва (Aeroflot)
- КС 918 Алматы (Air Astana)
"Пассажиров просим обращаться в справочные службы авиакомпаний", - добавили в КГА.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943833-bolshe-20-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-nur-sultana-iz-za-nepogody/