Более 20 рейсов задержали в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Из-за сильного снегопада в аэропорту Нур-Султана задержаны больше 20 рейсов, до 9 часов утра аэропорт был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

По данным КГА, из-за сильного снегопада с 02.30 ночи до 9 утра работники аэропорта очищали взлетно-посадочную полосу. Из-за этого аэропорт временно не мог принимать и отправлять самолеты. В 09.00 взлетно-посадочную полосу открыли.

В связи с непогодой было задержано на вылет 12 рейсов, на прилет - 9 рейсов (ушли на запасной аэродром).

Задержанные рейсы на вылет:

KC 956, Алматы (Air Astana)

FZ 1706, Дубай (Fly Dubai)

КС 921 Франкфурт (Air Astana)

КС 407 Шымкент (Air Astana)

DV 741 Актау (SCAT)

КС 207 Дубай (Air Astana)

КС 981 Атырау (Air Astana)

КС 622 Алматы (Air Astana)

КС 7315 Кызылорда (FlyArystan)

SU 1957 Москва (Aeroflot)

КС 123 Ташкент (Air Astana)

КС 977 Актобе (Air Astana)

Задержанные рейсы на прилет:

IQ 386 Караганда (Qazaq air)

DV 722 Актобе (SCAT)

КС 984 Атырау (Air Astana)

КС 7328 Шымкент (FlyArystan)

КС 314 Актау (Air Astana)

КС 138 Санкт Петербург (Air Astana)

FZ 1705 Дубай (Fly Dubai)

SU 1956 Москва (Aeroflot)

КС 918 Алматы (Air Astana)

"Пассажиров просим обращаться в справочные службы авиакомпаний", - добавили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943833-bolshe-20-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-nur-sultana-iz-za-nepogody/