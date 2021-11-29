Исчезнувший без вести житель Экибастуза объявился через три месяца поисков

Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавший три месяца назад житель города Экибастуз Павлодарской области вышел на связь с родными. Оказалось, что он находился в Акмолинской области.

Как передает Pavlodarnews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона, житель Экибастуза попросил стражей порядка помочь найти 35-летнего брата.

На тот момент было известно, что в середине августа текущего года мужчина ушел из дома и не вернулся, на связь с тех пор он не выходил.

Оперативники, пытаясь отыскать пропавшего, отрабатывали круг знакомых и места его возможного местонахождения.

В результате мужчину удалось найти в одном из сел в Акмолинской области, где он работал скотником.

Полицейским житель Экибастуза рассказал, что хотел построить новую жизнь и поэтому ушел из дома. Обратно возвращаться он не хотел.

"При этом у него был телефон, он мог бы сообщить о себе родным, но не захотел им воспользоваться", – говорится в сообщении полиции.

Еще одного пропавшего, 20-летнего парня, стражи порядка нашли в селе Павлодарское.

21 ноября в полицию поступило сообщение о его пропаже, парня разыскивал обеспокоенный отец.

В итоге выяснилось, что еще 14 ноября парень устроился на подработку, а позвонить родителям с тех пор не мог, так как у него сломался смартфон.

По данным статистики, в этом году в розыске находились 76 жителей Павлодарской области, 75 из них к сегодняшнему дню уже найдены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944516-ischeznuvshiy-bez-vesti-zhitel-ekibastuza-obyavilsya-cherez-tri-mesyatsa-poiskov/