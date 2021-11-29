"Реальные события и факты": книгу о деятельности КНБ презентовали в Алматы

Адиль Шаяхметов. Фото: КНБ РК

Презентация книг о деятельности спецслужб в Казахстане прошла сегодня в Алматы. Издания, повествующие о работе Комитета национальной безопасности и Пограничной службы РК, представили сотрудникам и СМИ, передает NUR.KZ.

"Мысль о возможной второй ячейке террористов в городе не давала Ерболу покоя. Ночью перед сном Ербол решил пойти на отчаянный шаг: напрямую обратиться к «Файзулле» от имени главаря. Но как это сделать? Ведь телефон боевик всегда держит при себе. Вместе с ножом. В случае промаха «Абдула» легко может прикончить.

На прошлой неделе он чуть не задушил одного из своих просто за то, что тот не мог выговорить слова молитвы на арабском языке. Придется рискнуть", - это история об оперативном работнике по имени Ербол, кто, рискуя жизнью, внедрился в ячейку радикалов и смог остановить их, когда те планировали теракт в столице Казахстана с участием смертницы.

Таких историй, накопившихся за 30 лет суверенитета Казахстана, набралось немало, но, в силу специфики работы далеко не все они подлежат обнародованию. Тем не менее, немало рассекреченных данных, воспоминаний о проведенных спецоперациях и задержанных злоумышленниках попали на страницы.

Как отметил председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, в основу легли реальные события и факты.

"Вместе с руководящим составом Комитета национальной безопасности и Пограничной службы совершил рабочие поездки по всем регионам Казахстана и участкам государственной границы. Подведя итоги, выяснилось, что люди несправедливо мало знают о героическом труде и службе рядовых оперативных работников и пограничников.

Тех, кто под девизом "Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай" самоотверженно исполняют служебный долг и выполняют верность присяге. Захотелось рассказать о некоторых из них и показать вклад сотрудников и военнослужащих отечественной спецслужбы. К сожалению, в книгу вошло только то, что уже можно было рассекретить", - заявил глава КНБ.

Несмотря на то, что издание разделено на два тома - "Хроники отечественной спецслужбы" и "Пограничная служба", представить эти подразделения Комитета по отдельности невозможно - оба они служат для обеспечения безопасности страны и ее жителей как от внешних, так и внутренних угроз.

Презентация книг. Фото: КНБ РК

"Первой задачей с обретением Независимости стоял вопрос об укреплении границ, и наш первый президент Нурсултан Назарбаев посетил в 1992 году нашу пограничную заставу Баянкол в Нарынкольском районе. Именно с этого момента была поставлена задача укрепления, комплектования и обеспечения полной безопасности границы. Был подписан указ о создании Пограничной службы.

В этой книге написано простыми словами о солдатах, сержантах, офицерах - о людях, которые каждый день несут службу охраны государственной границы. Сейчас, пока мы находимся здесь, тысячи пограничников несут службу на суше, на море и в горах.

Здесь пишут о нашем герое Батырханове, который героически погиб на афгано-таджикской границе, выполняя интернациональный долг; полковнике Смицких, который защитил солдата от гранаты, накрыв его своим телом", - рассказал генерал-майор запаса, председатель "Совета ветеранов" по Алматы Марат Мажитов.

Работа контрразведки, оперативных сотрудников, кто с риском для собственной жизни выполнял каждодневные задачи, оберегая покой казахстанцев от терроризма, пресекая наркотрафик из других стран, выявляя иностранных шпионов, показана в книге "Хроники отечественной спецслужбы".

Затрагивается и тема не так давно проведенной операции "Жусан", благодаря которой сотни казахстанцев были вывезены из Сирии.

"Реализация операции проходила по порядку поиска наших граждан в лагерях беженцев, местах лишения свободы, которые больше напоминали первобытный плен. Это были абсолютно нечеловеческие условия. Человеческая жизнь ничего не значила, все права, гарантированные современным обществом, были стерты", - рассказывается в воспоминаниях офицеров, участвующих в разработке.

Презентация книг. Фото: КНБ РК

Как вспоминает экс-председатель КНБ генерал-лейтенант Адиль Шаяхметов, он в 90-х годах служил на границе и время это было непростым.

"Руководством страны был принят ряд неотложных мер, были созданы внутренние войска, которые охраняют важные стратегические объекты, проводят свою деятельность по вопросам обеспечения внутренней безопасности. Была создана пограничная служба, которая имела четкие задачи по охране рубежей.

В это же время ситуация требовала создания службы "А" по обезвреживанию особо опасных террористов, захватчиков, была создана республиканская гвардия, которая охраняла наиболее важные стратегические объекты", - говорит Адиль Шаяхметов.

Несмотря на трудности, стоявшие перед сотрудниками, они стойко несут свою службу.

На сегодня Департамент КНБ по Алматы оснащен необходимой техникой и высококвалифицированными кадрами, которые продолжают нелегкое дело своих коллег и наставников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944423-realnye-sobytiya-i-fakty-knigu-o-deyatelnosti-knb-prezentovali-v-almaty/