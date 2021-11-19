Группа радикалов планировала взорвать Дворец Мира и Согласия в столице Казахстана

Задержанные радикалы. Фото: КНБ РК

Группа радикалов планировала взорвать Дворец Мира и Согласия, больше известный в народе как Пирамида, в Нур-Султане. Информация об этом и о проведенной спецоперации появилась на сайте КНБ РК.

Информация о готовящемся теракте поступила в Департамент КНБ в канун Нового года, в декабре 2012 года. Было известно о телефонных переговорах лидера группы Абдулы с одним из боевиков в Афганистане Файзуллой. Зарубежный террорист в свое время покинул Казахстан, примкнул к террористам в Вазиристане и находился в международном розыске.

"Спящие" боевики, которые поддержали своего кумира, дали ему клятву верности на крови с кухонными ножами в зубах, и троекратно прокричав "Аллах Акбар!", были готовы действовать. Среди радикалов Абдула был «амиром», чей приказ выполнялся беспрекословно.

Женился он по религиозному обряду на 16-летней девочке, которая сбежала с ним от родителей и надела хиджаб. Но члены группы, в том числе, ее муж, готовили ее стать смертницей - шахидом.

В это время в ДКНБ набирала обороты разработка операции под кодовым названием «Снежная вьюга». Нужно было внедрить в группу человека. Сотрудник по имени Ербол стал изучать досье знакомых Файзуллы. Подобрав кандидата, он встретился с ним и убедил в успехе. Подготовка к внедрению заняла несколько дней.

Внедрить его в группу помогло обстоятельство - главарь группировки Абдула приобрел учебный автомат Калашникова, надеясь изготовить из него настоящее боевое оружие, и искал человека, кто поможет ему. Зимним утром он остановил такси, водителем которого был человек Ербола. Он похвастался в пути самостоятельно выточенным ножом, "амир" заинтересовался им, а затем обратился к "таксисту" за помощью, узнав, что у них есть еще и общий знакомый.

Фото: КНБ РК

Выяснилось, что члены группы ищут деньги, чтобы купить оружие в соседней стране, у них даже есть курьер, который доставит арсенал, а когда оружие прибудет в город, планируется совершить теракт в тот же день. Затем преступники надеялись уехать в Кыргызстан, а затем в Сирию, чтобы принять участие в войне на стороне террористов.

Внезапно "амир" поменял курьера, которым стал тот самый источник, знакомый Файзуллы. Боевики остались без контроля, а оперативники - без "глаз и ушей". Операция находилась на грани срыва, но Ербол решил сам внедриться в группу. Отрастив бороду, представляясь другом источника, он влился в банду.

В это время Абдула решил ограбить ювелирный магазин, чтобы расплатиться за оружие, а часть денег направить на поддержку боевиков «Имарат Кавказ» и «заработать» на дорогу в Сирию. Так описывал он бойцам задачу, но на самом деле просто хотел получить драгоценности и деньги.

Радикалы старались держаться вместе, не посещая мечети, боясь слежки. Ночью спали в одной комнате. Однажды ночью Ербол услышал шорох возле себя - один из радикалов копался в его вещах - он искал прослушивающие устройства.

Утром перебирали варианты операций: предлагалось расстрелять всех в мечети, напасть на полицейских, убивать прохожих на улице. Но решено было придерживаться первоначального плана - отправить смертницу в Пирамиду, чтобы она взорвалась там.

Что касается ограбления ювелирного магазина, то Ерболу поручили проникнуть в помещение вместе с основным исполнителем грабежа. Однажды у всех забрали сотовые телефоны, раздали новые сим-карты, которые велели менять каждые два дня.

Задержанные радикалы. Фото: КНБ РК

В это время поступила еще одна информация о готовящемся теракте в столице, главным по которому назначили Файзулу. Подробностей не было. Ербол решил сам обратиться к Файзуле от имени "амира", но сделать это было сложно - телефон боевик держал при себе с ножом и мог убить Ербола, если что-то заподозрит.

Дождавшись, когда все уснут, он вытащил телефон из-под подушки "амира", написал СМС Файзулле, выяснил, нет ли других боевиков в городе и успокоился, лишь узнав, что их нет.

Проникнуть в ювелирный магазин нужно было в Новый год, были куплены перчатки, резаки, сварочный аппарат и другие инструменты. Когда один из боевиков спросил, что делать, если их схватят, "амир" грубо напомнил, что у него есть нож. Услышав это, Ербол встал за спину главаря, чтобы во время атаки сбить его с ног и не дать воспользоваться оружием.

В это время недалеко от них находились бойцы спецназа, которые должны были начать действовать, когда банда окажется в магазине. В 23.58 радикалы проникли в магазин, где их и задержали. Они и не думали оказывать сопротивление, однако сотрудникам ДКНБ удалось предотвратить попытку побега с применением оружия из СИЗО.

Вся группа была приговорена в различным срокам заключения. Жене "амира" понадобилась психологическая помощь. А спустя три дня Файзулла был ликвидирован прямо в машине ударом беспилотника в пустыне Афганистана в ходе боев с правительственными силами.

Ербол сегодня успешно продолжает службу, став одним из руководителей подразделения. Он почти ровесник Комитета, ему чуть больше 30 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942832-gruppa-radikalov-planirovala-vzorvat-dvorets-mira-i-soglasiya-v-stolitse-kazahstana/