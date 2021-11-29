Потепление до 20 градусов: какой будет погода в начале декабря в Казахстане

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Казахстанские синоптики рассказали о погоде в стране на ближайшие дни с 30 ноября до 2 декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно ожиданиям метеорологов, холодный антициклон, который вызывал в республике морозную погоду, будет постепенно отступать, уступая место теплому Западному циклону из районов Черного моря.

Новый циклон принесет в Казахстан снег с дождем, а также гололед, низовую метель и постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине страны - до 0-5 градусов тепла; в южной половине - до 10-15 градусов тепла, а в Туркестанской области - до 20 градусов тепла.

Между тем 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 градусов мороза - 5 градусов тепла, днем до 3 градусов мороза - 5 градусов тепла; в Мангистауской области - до 10 градусов тепла.

На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.

Как передает официальный сайт РГП "Казгидромет", 30 ноября в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 7-9 градусов по Цельсию, ночью - от нуля до минус 2 градусов.

В Нур-Султане синоптики также обещают день без осадков. Днем температура воздуха составит минус 6-8 градусов, ночью - минус 14-16 градусов.

В Шымкенте завтра, как и в остальных двух крупнейших городах, будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, ночью будет от нуля до минус двух градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944373-poteplenie-do-20-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-nachale-dekabrya-v-kazahstane/