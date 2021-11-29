"Биологическое оружие": для чего Казахстану нужна новая биолаборатория и будет ли она безопасной

Иллюстративное фото: Raul Sifuentes/Getty Images

С прошлого месяца казахстанцы активно обсуждают новость о строительстве биолаборатории для изучения образцов особо опасных вирусов на юге страны. Некоторые граждане считают, что такая лаборатория опасна для людей, другие - что в ней будут разрабатывать биологическое оружие.

Об истинном назначении лаборатории узнали специалисты портала Stopfake.kz в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева.

Для чего Казахстану нужна такая лаборатория, рассказал ведущий научный сотрудник ННЦООИ им. М. Айкимбаева, доктор PhD Нуркельды Туребеков. Он отмечает, что помимо угрозы завоза особо опасных возбудителей из других стран, в Казахстане есть и природные очаги таких инфекций, например, конго-крымской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, омской геморрагической лихорадки, чумы, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза.

Для диагностики и изучения особо опасных бактериальных инфекций в Казахстане была открыта лаборатория 3-го уровня биологической безопасности - BSL-3, добавил Туребеков. Но для изучения особо опасных вирусных инфекций необходима лаборатория более высокого уровня биологической безопасности по международному стандарту - BSL-4.

"Подобные лаборатории существуют во всем мире, их около 60, есть они и у наших ближайших соседей - у России и Китая. У нас же такой пока нет.

Почему она необходима? Потому что мы должны не просто изучать особо опасные микроорганизмы по литературным источникам и получать диагностические тесты и вакцинные препараты из-за границы, а разрабатывать и иметь свои, отечественные. Подобная лаборатория позволит в короткие сроки провести диагностику, выявить новые и неизвестные инфекционные заболевания, а также позволит изучать те, которые уже известны и могут быть ввезены в страну, такие как желтая лихорадка, лихорадка Эбола, лихорадка Марбурга, Ласса и так далее. Их изучение позволит нам разработать свои отечественные как вакцинные препараты, так и лекарственные.

Как показала пандемия, государства в какой-то период были отрезаны друг от друга, в таких условиях существовать без своей возможности изучения и разработки препаратов очень тяжело. Поэтому и встает стратегический вопрос строительства лаборатории уровня BSL-4 в целях нашей с вами биологической и национальной безопасности", - считает ученый.

Между тем, замгендиректора ННЦООИ им. М. Айкимбаева, кандидат медицинских наук Галина Ковалева рассказала, чем будут заниматься в этой лаборатории.

"Основной миссией данной лаборатории, как я вижу, будет проведение экспертно-диагностических, научно-исследовательских работ и идентификация особо опасных микроорганизмов, неизвестных и вновь возникающих инфекционных заболеваний для профилактики распространения этих опасных заболеваний среди людей и животных с целью охраны общественного здоровья населения нашей страны.

К примеру, там будут проводить исследования биологических материалов, полученных от людей и животных, с подозрением на наличие опасных вирусных инфекций. Помимо диагностики, также будут разрабатывать вакцинные препараты, лекарственные препараты, диагностические тест-системы. Работа будет направлена на вирусы", - пояснила Ковалева.

Она добавила, что коллекция возбудителей вирусных инфекций будет сосредоточена в лаборатории самого высокого уровня биологической безопасности, откуда вероятность утечки практически равна нулю.

В научном центре ответили также на вопрос о разработке в лаборатории биологического оружия.

"У нас нет никакого интереса в разработке биологического оружия. Напротив, мы заинтересованы в получении своих вакцин, своих лекарств и своих диагностических средств. Тут даже подобного вопроса возникнуть не может. Казахстан имеет письменные договоренности о недопущении распространения химического, биологического и ядерного оружия с международными организациями.

У нас не существует никаких научных тематических разработок, которые имели бы двойное назначение, одно из которых относилось бы к применению в качестве оружия. Все научные тематики проходят обязательное утверждение. Ни одна научная тематика не будет утверждена без оценки риска проведения исследования двойного назначения", - заверил Туребеков.

Специалист также объяснил, как будет обеспечиваться безопасность лаборатории и какова вероятность утечки патогенов.

"Во-первых, к работам в такой лаборатории допускается лишь персонал с определенным допуском, прошедший тщательный отбор и проверку компетентными органами. В самой лаборатории используются шкафы биологической безопасности третьего класса, сотрудники работают в изолированных костюмах с положительным давлением воздуха. Весь воздух в этой лаборатории проходит тщательное многоступенчатое обеззараживание при помощи специального оборудования.

То же самое происходит и со сточными водами, которые также тщательно обеззараживаются. Там также существуют автоклавы особого вида, переходные шлюзы с разницей давления, которые не позволяют чему-либо из этой лаборатории проникнуть наружу. Там созданы несколько уровней защиты, для того, чтобы не допустить риска выноса любого возбудителя за пределы лаборатории. Человеческий фактор исключен. Система так работает, что если возникнет нарушение давления или чего-либо еще, то люди даже не смогут зайти в лабораторию", - разъяснил научный сотрудник.

Отметим, глава Минздрава Алексей Цой уже комментировал новости о строительстве биолаборатории. В частности, представители СМИ интересовались у министра, кто будет управлять лабораторией - США или Казахстан.

"На данный момент вопрос прорабатывается. Изучается спрос, насколько это востребовано. Прорабатывается в данный момент и вопрос финансирования. В любом случае любые лаборатории, которые есть в государстве, они управляются полностью Казахстаном", - объяснял министр.

Фактчекеры отмечают, что нет основания полагать, что биолаборатория такого уровня может выставить Казахстан в негативном свете на мировой арене.

"На сегодня в мире работают 59 биолабораторий уровня BSL-4. Они расположены в 23 странах. 25 подобных лабораторий расположены в Европе, 14 - в Северной Америке и 13 - в Азии. В Австралии действуют четыре таких лаборатории, еще три находятся в Африке. Репутация ни одной из стран, в которых они работают, не пострадала из-за этого", - приводят данные специалисты.

По мнению экспертов, опасения по поводу строительства новой биолаборатории в Казахстане сильно преувеличены. В биолаборатории не будут разрабатывать биологическое оружие, крайне высокий уровень безопасности в ней обеспечит защиту от утечек опасных патогенов, а управлять учреждением будет Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944362-biologicheskoe-oruzhie-dlya-chego-kazahstanu-novaya-biolaboratoriya-i-budet-li-ona-bezopasnoy/