Планы по строительству биолаборатории на юге Казахстана прокомментировал Цой

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Глава Минздрава в кулуарах правительства прокомментировал планы властей построить в Жамбылской области биолабораторию, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой заявил, что вопрос строительства биолаборатории на юге Казахстана прорабатывается. При этом он заверил, что она будет находиться в ведении властей страны.

"На данный момент вопрос прорабатывается. Изучается спрос, насколько это востребовано. Прорабатывается в данный момент и вопрос финансирования. Да (строиться будет объект - прим. ред.), за счет государства. В любом случае, любые лаборатории, которые есть в государстве, они управляются полностью Казахстаном", - пояснил министр.

При этом он затруднился назвать сумму, которая потребуется на строительство данной лаборатории, однако высказался о пользе таких объектов. В качестве примера он назвал уже существующую в Казахстане лабораторию, которая имеет третий уровень биологической безопасности.

"У нас есть BSL-3 - это лаборатория, которая занимается изучением штаммов, допустим, как КВИ. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило нам разработать быстро вакцину, разработать диагностику для того, чтобы реагировать на эти штаммы. В обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммам, потому что они заразные. То есть нужны определенные условия, нужны защитные костюмы, нужна специальная обработка воздуха, для того, чтобы было безопасно для людей, которые работают там.

Поэтому этот вопрос изучается. В данный момент у нас такая лаборатория есть, на базе нее мы разработали казахстанскую вакцину против коронавируса", - резюмировал Цой.

Напомним, ранее на публичное обсуждение был вынесен проект постановления о строительстве "лаборатории BSL-4 и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов". Согласно проекту документа, располагаться они будут в Кордайском районе Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1943482-plany-po-stroitelstvu-biolaboratorii-na-yuge-kazahstana-prokommentiroval-tsoy/