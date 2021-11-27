Гололед и туман в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня Алматы ожидается гололед и туман. Департамент по чрезвычайным ситуациям города обратился к автовладельцам и пешеходам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает NUR.KZ.

Как сообщили в департаменте, в связи с выпадением мокрого снега и понижением температуры воздуха вечером и ночью ожидается до 8-10 градусов ниже нуля, прогнозируется туман и образование гололедицы, наледи.

"ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы", – говорится в обращении.

В ведомстве также дали ряд рекомендаций водителям и пешеходам:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944221-gololed-i-tuman-v-almaty-dchs-obratilsya-k-zhitelyam-goroda/