Удалили матку после родов: алматинка сообщила о закрытии ее дела и утере органов

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Алматинка Алина Абилева сообщила о том, что уголовное дело по ее заявлению на частную клинику, где девушка родила ребенка, закрыто. По ее словам, жизнь ее и ее ребенка была подвергнута опасности, а после родов ей удалили матку. Но органы, уверяет девушка, отправленные в патологоанатомическое бюро, были утеряны, передает NUR.KZ.

Алина Абилева рассказала, что 22 ноября получила сообщение о том, что уголовное дело прекращено. Год назад девушка подала жалобу на частную клинику за то, что ее жизнь и жизнь ребенка подвергли риску.

"За то, что меня сделали инвалидом, за то, что будучи совершено здоровой женщиной, кто-то за меня решил, что я больше не буду беременной, не буду сама рожать", - пишет в своем посте в соцсети Instagram Алина.

Восстановление после двух операций заняло год, по ее словам, девушка постоянно испытывала боль, а первые два месяца ходила лишь в полусогнутом состоянии.

"О том, чтобы поднимать и ухаживать за своим ребенком даже не было речи. После я еще полгода не могла спокойно вставать, садиться, ходить - все это сопровождалось ужасной болью. Я уже не говорю о том, что у меня была ужасная бессонница: как только я закрывала глаза, сразу начинались воспоминания операционных, врачей, их слов, как мне сообщили о том, что произошло", - вспоминает она.

Алина Абилева рассказывает, что за год прошла многих врачей и обследования, была сделана еще одна операция, и, возможно, понадобится еще.

По ее словам, следствие идет с марта, за это время клиника отправила органы Алины в частное патологоанатомическое бюро, где они были утеряны.

"Самое главное доказательство было каким-то образом «утеряно», хотя по Закону РК они должны хранить их 5 лет и выдавать только по моему запросу или запросу МВД", - заявила алматинка.

Она надеется на объективное расследование и уже написала жалобу в прокуратуру Алмалинского района.

"Помимо этого, мне до сих пор не представили материалы дела для ознакомления, как это требуется по закону, чтобы адвокат мог изучить все материалы. Также мы будем разбираться, куда делись мои органы, которые патбюро должно по Закону РК хранить 5 лет", - сообщила девушка.

В Департаменте полиции города Алматы подтвердили, что дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 317 ч.1 УК РК.

В рамках производства была назначена судебно-медицинская экспертиза и комплексная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению двух экспертных исследований, вина врачей не установлена.

На основании ст.35 ч.1 п.2 УПК РК уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали историю Алины Абилевой, а в Министерстве здравоохранения тогда сообщали, что проведут проверку в отношении клиники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944056-udalili-matku-posle-rodov-almatinka-soobschila-o-zakrytii-ee-dela-i-utere-organov/