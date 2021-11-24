"Выплатила 1 млн долларов": дольщики элитного ЖК заявили о двойной продаже их квартир в Алматы

Дольщики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы, вложившие деньги в строительство элитного ЖК в Ремизовке, уже пятнадцать лет не могут получить свои квартиры или вернуть средства. Многие из них остались без крыши над головой, продав единственные квартиры. Между тем, по словам дольщиков, застройщик ЖК сменился и стал продавать те же квартиры другим людям, передает NUR.KZ.

Сегодня дольщики вышли на санкционированный митинг в парке Ганди в Алматы. Они надеются, что местные власти услышат их требования - вернуть деньги или положенные квадратные метры. За 15 лет добиться этого не удалось.

Представитель дольщиков, юридический консультант Андрей Казначеев рассказал, что ситуация продолжается с 2006 года - тогда алматинцы стали заключать договора с компанией Building Service на покупку квартир в ЖК "Тау Коктем". Они выплатили деньги и стали ждать свое жилье, но так и не получили его.

Андрей Казначеев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Объект был не завершен примерно на 95%, когда у застройщика не хватило денег и объект был законсервирован. После этого банк, в залоге которого была земля, где строился ЖК, продал участок новому застройщику "Кок Байтерек".

Новый застройщик, фактически оставив дольщиков ЖК " Тау Коктем" в стороне, сейчас осуществляет перепродажи, изменив название ЖК, сняв облицовку, оставив фундамент и металлоконструкцию, а также внутренние коммуникации. К тому же, они получили разрешение на привлечение новых дольщиков и продают квартиры. Люди остались многие без жилья, потому что продали квартиры и вложили в стройку деньги. И эта ситуация длится на протяжении 15 лет", - сообщил юрист.

Митинг. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пострадавших порядка 60 человек, практически все они внесли оплату за квартиры в 100%-ном размере.

"Было уголовное дело, посадили директора, но на этом все прекратилось. В отношении одного из участников дело было прекращено за истечением сроков давности. Мы хотим, чтобы дольщики не остались без жилья", - говорит Казначеев.

Обращение в суды, рассказывает он, тоже результатов не принесло.

Зурахан Калиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зурахан Калиева - одна из дольщиц. Она вспоминает, что купила две квартиры в кредит в ЖК " Тау Коктем" 15 лет назад.

"Я выплатила за это время почти миллион долларов. Мы приобретали три квартиры с сестрой, в общей сложности вложив 1,5 миллиона долларов. Квадратный метр тогда стоил 2500 долларов. Кредит брали тоже в долларах.

В результате, банк продал все мое имущество - квартиры, дачный домик, машины. Я осталась без жилья, четверо дольщиков вовсе умерли за эти 15 лет. Я потеряла все и стала инвалидом, у меня начались приступы. Более того, стала невыездной из-за запретов", - говорит Зурахан.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она уверяет - общая сумма ущерба дольщиков составила порядка 6,5 млрд тенге. Дом был готов на 85%, когда она покупала квартиру, и в 2007 году должен был быть сдан в эксплуатацию. Когда стройка прекратилась, рассказывает женщина, девелопер обещал, что "все будет хорошо", ссылался на нехватку денег и арест счетов, а потом - на нового инвестора, а после просто исчез.

Теперь Зурахан надеется, что сможет получить квартиру в ЖК, несмотря на то, что застройщик сменился.

"Мы 15 лет ждали, еще полгода-год подождем. Мы хотим получить свои квартиры, это наша собственность, нам должны дать", - считает она.

Раушан Кабылбекова тоже вложилась в квартиру.

Раушан Кабылбекова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы в 2007 году должны были получить квартиры. Я для приобретения жилья продала единственную квартиру, внесла наличными 100 тысяч долларов, остальные средства я получила в кредит, по которому до сих пор должна. В общей сложности я выплатила застройщику 340 тысяч долларов.

У меня был бизнес, но его пришлось закрыть из-за долгов. Я осталась на улице и обанкротилась. Жила на съемной квартире, сейчас я взяла кредит на приобретение 1-комнатной квартиры", - говорит Раушан.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что земельный участок в микрорайоне Ерменсай находится в частной собственности на основании правоустанавливающих документов.

"1 августа 2005 года Управлением архитектуры и градостроительства и строительства Алматинской области выдано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № 492 на проектирование жилого комплекса.

После присоединения данного района к городу Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы (в 2018 году – Управление архитектуры и градостроительства) согласно законодательству РК в рамках оказания госуслуг в 2018 году выдано АПЗ и согласован эскизный проект на завершение строительства МЖК «Тау Коктем» по указанному адресу", - сообщили в ведомстве.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

5 марта 2021 года Управление выдало разрешение на привлечение денег дольщиков на завершение строительства многоэтажных жилых домов в соответствии с законодательством РК согласно стандарту государственной услуги «Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков».

Так как судом установлено, что ТОО "Кок Байтерек" не является правопреемником по обязательствам старого застройщика Building Service, то дольщикам необходимо обращаться к старому застройщику, говорится в сообщении УГПиУ.

Между тем, приговором Медеуского районного суда № 2 от 8 июня 2020 года в отношении учредителя ТОО Building Service И. Жакова установлено, что деньги дольщиков присвоены и растрачены Жаковым, а дольщики признаны потерпевшими и имеют право на возмещение вреда от Жакова И.А., сообщили в ведомстве.

Таким образом, алматинцам необходимо обратиться с требованиями и взысканиями в адрес осужденного Жакова или ТОО Building Service.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943696-vyplatila-1-mln-dollarov-dolschiki-elitnogo-zhk-zayavili-o-dvoynoy-prodazhe-ih-kvartir-v-almaty/