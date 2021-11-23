Дождь, снег и метель ожидаются в регионах Казахстана в среду

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на среду, 24 ноября, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

24 ноября днем на юге Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Нур-Султан: 24 ноября ожидается гололед, днем ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

24 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

24 ноября на юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. На севере области туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Уральск: 24 ноября ночью и утром ожидается туман.

24 ноября на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Актау: 24 ноября ночью и утром ожидается туман.

Днем 24 ноября на юге и востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

24 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.

Атырау: ночью и утром 24 ноября ожидается туман, гололед.

24 ноября на севере, востоке, северо-западе Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Караганда: днем 24 ноября ожидается гололед.

Днем 24 ноября на юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге области гололед, туман. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге области 15-20 м/с

24 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

24 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный в северной половине области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Усть-Каменогорск: 24 ноября ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20 м/с.

Семей: 24 ноября на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20 м/с.

Ночью 24 ноября на юге, днем на западе Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный на юге, западе области области порывы 15-20 м/с.

Павлодар: днем 24 ноября сохраняется гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943598-dozhd-sneg-i-metel-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana-v-sredu/