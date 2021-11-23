Инкассаторы забыли кассету с деньгами возле терминала в Нур-Султане (видео)

Кассета с деньгами возле терминала. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

В Нур-Султане прохожие вернули кассету с деньгами, забытую инкассатором возле одного из терминалов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"Возле торгового дома "Шапагат", около 09:40, перед уличным аппаратом "РТВМ-терминал", прохожие заметили пластмассовый кейс. О находке незамедлительно сообщили оператору "102", после чего на место выехали сотрудники полиции", – сообщили в столичной полиции.

Как выяснилось, кассету с деньгами в размере 209 тысяч тенге по своей невнимательности забыли сотрудники ТОО "City Transportation Systems". Находку доставили в полицию, после чего вернули транспортной компании.

Кассета с деньгами возле терминала. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

В столичном департаменте полиции поблагодарили жителей за проявленную сознательность и активную гражданскую позицию.

Кассета с деньгами возле терминала. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943480-inkassatoryzabyli-kassetu-s-dengami-vozle-terminala-v-nur-sultane-video/