Начальные классы опять перевели на онлайн-обучение в Нур-Султане из-за непогоды

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

В столице третий день подряд занятия для начальных классов проходят в дистанционном формате из-за непогоды. Сегодня на онлайн-формат переведены ученики 0-4 классов, занимающиеся в первую смену, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов первой смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении управления образования.

По данным Gismeteo, сегодня в столице пасмурно, идет снег с дождем, а также наблюдается усиление ветра до 9-16 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах страны на вторник, 23 ноября, объявлено штормовое предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943417-nachalnye-klassy-opyat-pereveli-na-onlayn-obuchenie-v-nur-sultane-iz-za-nepogody/