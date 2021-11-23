Житель Актау продает место на коже под татуировки с рекламой за 30 млн тенге

Махмуд Хикматов. Кадр из видео: polisia.kz

Житель Актау Махмуд Хикматов место на своей коже под рекламу, наносимую в виде татуировок. При этом мужчина убежден в том, что его предложение выгодно для компаний.

Как передает "Первый канал "Евразия", Махмуд по профессии маркетолог. Мужчина необычным образом решил внести свой вклад в развитие рынка услуг: любая желающая компания может разместить на его теле рекламу в виде татуировки.

За данную услугу Хикматов просит 30 млн тенге.

Журналистам маркетолог пояснил, что крупная компания может потратить такую сумму на рекламу за месяц, а в его случае они получат рекламу своих товаров и услуг на всю его жизнь. Это, по словам Махмуда, очень выгодно.

При этом актаусец заявил, что готов наносить рисунки на любые части тела.

По данным телеканала, Хикматов уже получил первое деловое предложение и даже успел нанести рисунок, однако фирма по итогу обещанные деньги не выплатила, а необыная татуировка теперь может остаться с ним навсегда.

Коллеги-маркетологи идею жителя Актау оценили высоко, назвав ее гениальной, креативной и необычной. По их мнению, такой шаг даст Хикматову известность по всему Казахстану, а значит и реклама будет работать отлично.

Отмечается, что Махмуд может в итоге решить свести свою татуировку, а казахстанские компании действительно могут решить, что реклама-татуировка - это действительно выгодное предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943414-zhitel-aktau-prodaet-mesto-na-svoey-kozhe-pod-reklamu-za-30-mln-tenge/